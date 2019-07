Hanoi (VNA) – Les participants à un séminaire tenu samedi 13 juillet à Hanoi ont passé en revue les performances de la ville de Hanoi en 20 ans depuis qu’elle s’est vu décerner par l’UNESCO le titre de «Ville pour la paix».

Vue du séminaire sur les 20 ans d’intégration et de développement de Hanoi, la «Ville pour la paix». Photo : VNA

La présidente de l’Union des associations d’amitié de Hanoi, Nguyên Lan Huong, a souligné que ce titre traduit la reconnaissance par la communauté internationale des réalisations remarquables de Hanoi dans son processus de rénovation ainsi que de l’aspiration à la paix du peuple vietnamien.Vingt ans se sont écoulés, Hanoi reste toujours l’unique capitale dans la région Asie-Pacifique à obtenir ce noble titre, a-t-elle fait savoir.Il s’agit à la fois d’un honneur et d’un défi à relever pour que Hanoi œuvre sans relâche pour une paix éternelle dans le monde, et d’une base solide pour le développement, la prospérité et l’intégration, a-t-elle encore indiqué.Hanoi a été la seule localité de la région Asie-Pacifique à se voir attribuer le titre de L’UNESCO a décerné le 16 juillet 1999 à Hanoi le titre de «Ville pour la paix», en reconnaissance de ses contributions à la lutte pour la paix, de ses efforts pour promouvoir l’égalité dans la communauté, protéger l’environnement, promouvoir la culture et l’éducation et s’occuper des jeunes générations.Le représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam, Michael Croft, a partagé que ces vingt dernières années, Hanoi est plus tournée vers l’extérieur, est devenue une capitale dynamique, a participé de plus en plus aux échanges et coopérations internationaux. Fière de son passé, la ville se tourne toujours vers l’avenir a rejoint le Réseau des villes créatives de l’UNESCO.Le même jour, Hanoi a célébré le 20e anniversaire de son élection par l’UNESCO comme «Ville pour la paix» par une cérémonie marquée par un lâcher de colombes blanches, symbole de paix et d’espoir, et par une marche réunissant 10.000 personnes.«Ville pour la paix», ce titre est une fierté non seulement pour la ville de Hanoi mais pour tout le Vietnam. La paix est une aspiration de l’Humanité, même si paradoxalement, le monde reste encore marqué par des conflits et des guerres atroces.La constitution de l’UNESCO écrit : «Les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes et des femmes, c’est dans l’esprit des hommes et des femmes que doivent être élevées les défenses de la paix». – VNA