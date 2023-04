Lors de la réception. Photo : hanoimoi.com.vn

Hanoï (VNA) - L'ouverture de l'ambassade de la République dominicaine à Hanoï marque une étape importante dans les relations entre la République dominicaine et le Vietnam.C’est ce qu’a déclaré le premier ambassadeur de la République dominicaine au Vietnam, Francisco Rodriguez, lorsqu’il a été reçu par le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hanoï, Dinh Tien Dung, le 4 avril à Hanoï.Cette rencontre a permis aux deux parties d'échanger sur des domaines de développement potentiel entre les deux capitales, Hanoï et Saint-Domingue, a souligné l’ambassadeur dominicain.Informant le secrétaire du Comité municipal du Parti Dinh Tien Dung de la prochaine visite du président dominicain au Vietnam, l'ambassadeur Francisco Rodriguez a déclaré que cette tournée serait l'occasion de promouvoir un développement intégral avec le Vietnam et la coopération décentralisée.L'ambassadeur a souhaité que l'ambassade de la République dominicaine au Vietnam soit un canal reliant les grandes entreprises vietnamiennes et dominicaines.A cette occasion, au nom du président dominicain, l'ambassadeur Francisco Rodriguez a invité le secrétaire du Comité municipal du Parti Dinh Tien Dung et les autorités du Comité populaire municipal à effectuer une visite en République dominicaine.Partageant les mêmes points de vue que l'ambassadeur de la République dominicaine, le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï a déclaré qu’actuellement, les relations commerciales bilatérales étaient encore modestes, avec un chiffre d'affaires estimé à 100 millions de dollars. Les deux parties sont déterminées à promouvoir la croissance économique, la coopération dans les sciences et technologies, la culture, l'éducation, la résilience au changement climatique et les échanges entre les deux peuples.Enfin, le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï a espéré que, pendant son mandat au Vietnam, l'ambassadeur Francisco Rodriguez servirait de passerelle pour booster les relations entre les deux pays, les deux Partis et les deux capitales.-VNA