Le vice-président permanent du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Van Suu (droite) et le général d’armée Pusa Butdy, commandant en chef adjoint de l’infanterie et commandant de la zone militaire spéciale de l’armée royale cambodgienne.

Hanoi (VNA) - Le vice-président permanent du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Van Suu a reçu le 25 juin à Hanoi le général d’armée Pusa Butdy, commandant en chef adjoint de l’infanterie et commandant de la zone militaire spéciale de l’armée royale cambodgienne en visite au Vietnam.

Nguyen Van Suu a souligné que cette visite était une des activités pour consolider l’amitié entre Hanoi et Phnom Penh. Hanoi est prête à coopérer avec les localités cambodgiennes pour s’épanouir.

De son côté, le général d’armée Pusa Butdy a informé son interlocuteur vietnamien des acquis de Cambodge l’an dernier et des orientations dans son processus de consolider la sécurité, la défense, et a remercié le commandement d'Hanoi et Hanoi en général pour leur aide accordée au Laos lors de ces derniers temps.

Il a aussi partagé des informations générales sur la conférence annuelle entre trois commandements que sont le commandement d'Hanoi, le commandement militaire de Vientiane et le commandement de la zone militaire spéciale de l’armée royale cambodgienne. Il s’agit d’une activité significative pour consolider les relations traditionnelles entre ces parties. -VNA