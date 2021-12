Hanoï (VNA) - Les deux plus grandes villes du Vietnam, Hanoï et Ho Chi Minh-Ville, figurent sur la liste 2021 des 100 meilleures destinations urbaines du monde, de la société d'études de marché Euromonitor International (basée au Royaume-Uni).

Panorama du lac de l'Ouest, à Hanoï. Photo: Nhandan



Dans cette liste (Top 100 City Destinations Index 2021) publiée début décembre 2021, Hô Chi Minh-Ville se classe 90e et Hanoï, 94e.



Pour obtenir cette liste, Euromonitor International a examiné plus de 110 villes dans 86 pays tout au long de 2021 selon des critères que sont performances touristiques, efficacité économique et commerciale, politique et attractivité du tourisme, infrastructures touristiques, santé et sécurité, et durabilité.



Sur la base de ces 6 critères, Hanoï et Ho Chi Minh-Ville sont les mieux notées pour les infrastructures touristiques, sur la base des services d'hébergement, de voyage, de divertissement, le shopping et les lieux de restauration.



Ces deux villes ont de nombreux hôtels haut de gamme, des services homestay et de nombreux lieux de divertissement et monuments à visiter. De plus, les critères de santé et de sécurité ont également été bien évalués.



Avant la pandémie, en 2019, Ho Chi Minh-Ville a accueilli près de 9 millions de visiteurs internationaux, +14% en un an. Et la capitale, plus de 7 millions, +17%.



Dans les classements des sites de voyages mondiaux tels que TripAdvisor, Booking, Agoda, ces deux villes sont toujours appréciées. -CPV/VNA