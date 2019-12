Le représentant en chef du bureau de l’UNESCO au Vietnam, Michael Croft, remet au président du Comité populaire municipal de Hanoï, Nguyen Duc Chung (droite), l’attestation reconnaissant Hanoï comme membre officiel du Réseau des villes créatives de l’UNESCO. Photo : hanoimoi

Hanoï (VNA) - Le Comité populaire de Hanoï a organisé vendredi soir une cérémonie afin d’annoncer officiellement l'entrée de la ville dans le Réseau des villes créatives de l'UNESCO.

Cette cérémonie a vu la présence de représentants de ministères, de secteurs du ressort central, de Hanoï, d'organes diplomatiques et d'organisations internationales au Vietnam et de nombreux habitants de la capitale vietnamienne.

Le 30 octobre 2019, Hanoï, avec son histoire millénaire, a été désignée par l’UNESCO "ville de design" parmi les 66 "villes créatives" sélectionnées. En plus du design, le Réseau des villes créatives de l’UNESCO couvre six autres domaines créatifs : artisanat et arts populaires, arts numériques, cinéma, gastronomie, littérature et musique.

S’exprimant à cette cérémonie, le président du Comité populaire municipal de Hanoï, Nguyen Duc Chung, a affirmé que l'entrée de Hanoï au Réseau des villes créatives de l’UNESCO constituait une bonne opportunité pour la capitale de promouvoir sa compétitivité dans l’attrait des investissements, d’accélérer les plans de développement de l’éducation et de la culture liés au développement durable. En plus, Hanoï souhaite devenir une passerelle pour que les autres villes du Vietnam, et celles dans la région puissent rejoindre ledit réseau dans les temps à venir, a-t-il ajouté.

A cette occasion, le représentant en chef du bureau de l’UNESCO au Vietnam, Michael Croft, a remis aux dirigeants de la ville l’attestation reconnaissant Hanoï comme un membre officiel du Réseau des villes créatives de l’UNESCO.

Le Réseau des villes créatives de l'UNESCO a été créé en 2004 et comprend désormais 246 villes. Tous les membres poursuivent une mission commune : placer la créativité et l’économie créative au cœur de leurs plans de développement urbain en faveur de villes sûres, résilientes, ouvertes à tous et durables, en cohérence avec le Programme des Nations Unies de développement durable à l’horizon 2030.

A cette occasion, Hanoï a inauguré au parc Ly Thai To, au bord du lac de l’Epée restituée, la Fête culturelle folklorique dans la vie contemporaine, qui durera jusqu’au 15 décembre. -VNA