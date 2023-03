Le Palais Kinh Thiên reste le cœur de la cité impériale de Thang Long. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Dinh Tien Dung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï, a reçu le 24 mars le Directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, Lazarre Eloundou, à l’occasion de sa visite au Vietnam pour participer à la Conférence scientifique internationale « Promouvoir le rôle des patrimoines culturels et naturels mondiaux pour le développement durable au Vietnam ».



Lors de la rencontre, Dinh Tien Dung a déclaré apprécier la participation du Directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO à cette conférence scientifique internationale. Selon lui, cela montre une fois de plus l'intérêt de l'UNESCO pour les gouvernements locaux et les unités de gestion du patrimoine.



La conférence illustre également les engagements du Vietnam envers l'UNESCO dans la mise en œuvre stricte de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, a souligné le dirigeant de Hanoï.



Dinh Tien Dung a présenté certaines propositions sur la préservation de la Cité impériale de Thang Long et a exprimé son souhait de continuer à recevoir le soutien du Centre du patrimoine mondial pour le projet de restauration du Palais Kinh Thien.



De son côté, Lazarre Eloundou a déclaré apprécier l'engagement de Hanoï dans la préservation et la promotion des patrimoines. Il a affirmé que le Vietnam jouait un rôle actif dans la préservation du patrimoine mondial, espérant que le Vietnam continuerait à développer ce rôle.



S'agissant des orientations de Hanoï dans la préservation et la restauration du Palais Kinh Thien, Lazarre Eloundou a déclaré que les deux parties échangeraient et se coordonneraient dans ce projet.-VNA