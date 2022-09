Hanoi (VNA) – Le Comité populaire municipal de Hanoi vient de promulguer le plan d’organisation des activités célébrant le 50e anniversaire de la victoire de "Hanoi-Diên Biên Phu aérien" (le 18 décembre 1972).

Une exposition au Musée de la victoire contre les B52 et d’autres expositions itinérantes dans plusieurs écoles et localités seront organisées. Photo: VGP

Selon ce plan, la ville organisera des visites de remise de cadeaux à des collectifs et à des particuliers ayant rendu des services méritoires à la Révolution et à la Patrie, en particulier à ceux ayant participé directement à la campagne de 12 jours et nuits de décembre 1972. A cela s’ajoutent des rencontres d’anciens soldats, d’anciens cadres et dirigeants de Hanoi de l’époque.

D’autres activités sont prévues: lancement d’un concours de connaissance sur cette campagne en faveur des jeunes de la capitale, rencontre entre la jeunesse de Hanoi et des anciens soldats ayant participé directement à la campagne de 12 jours et nuits de décembre 1972, exposition au Musée de la victoire contre les B52 et d’autres expositions itinérantes dans plusieurs écoles et localités, cérémonie de célébration du 50e anniversaire de la victoire de "Hanoi-Diên Biên Phu aérien" au niveau municipal.

Les 12 derniers jours de 1972, l’armée américaine a a mené l’opération "Linebacker II", utilisant les bombardiers stratégiques B52 contre le Nord du Vietnam, avec Hanoi comme cible prioritaire. Mais le Vietnam a réussi à tenir en échec l’armée américaine, obligeant ainsi l’administration Nixon à retourner à la table des négociations et à signer le 27 janvier 1973 les accords de Paris en vue de rétablir la paix au Vietnam. – CPV/VNA