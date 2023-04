Photo : VNA

Hanoï (VNA)- A l'occasion du Nouvel an traditionnel de certains pays asiatiques, l'Union des organisations d'amitié de Hanoï, en coordination avec les ambassades de l'Inde, du Bangladesh, du Cambodge, du Laos, du Myanmar, de la Thaïlande et du Sri Lanka, a organisé dans la soirée du 21 avril à Hanoï un programme d'échange d'amitié.



L’événement a vu la participation de près de 200 représentants de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam et de Hanoï, des ambassadeurs, des représentants d'ambassades, des hommes d'affaires, des étudiants des pays susmentionnés.



S'exprimant à l'événement, le président de l'Union des organisations d'amitié de Hanoï, Nguyen Ngoc Ky, a adressé ses meilleurs vœux pour une nouvelle année heureuse et prospère aux invités étrangers. Il a souhaité qu'à travers les activités régulièrement organisées par cette union, la compréhension mutuelle et la solidarité entre les Vietnamiens, les Hanoïens en particulier, et les peuples des pays du monde, asiatiques notamment, soient renforcées.



Au nom des amis internationaux, l'ambassadeur du Laos au Vietnam, Sengphet Houngboungnuang, a présenté aux délégués la fête Boun Pi Mai. Cette fête, Nouvel an du Laos, a lieu du 14 au 16 avril chaque année. Les habitants se jettent de l'eau les uns sur les autres pour souhaiter la bonne chance et le bonheur pour toute l’année.



Après les rituels traditionnels tels que cérémonie de bain du Bouddha, batailles d'eau pour la bonne chance, cérémonie des rubans noués aux poignets et Fête des couleurs (Holi), les délégués se sont joints aux performances artistiques présentées par des artistes vietnamiens et des étudiants des pays susmentionnés.-VNA