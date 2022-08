Photo d'archives: VNA



Hanoï (VNA) – La compagnie générale d’électricité de Hanoï (EVNHANOI) a élaboré des plans pour assurer une alimentation électrique sûre, continue, stable et de qualité pour toute la capitale à l'occasion de la Fête nationale (2 septembre).



Selon EVNHANOI, elle a travaillé avec les organes compétents pour établir et mettre en œuvre des plans pour assurer une alimentation électrique sûre et ininterrompue pour les lieux où se dérourelong les activités de célébration.



La compagnie a ordonné à ses membres d’assurer les services 24h/24, de préparer suffisamment d'équipements et de fournitures de secours…, pour être prêtes à agir en cas d’incidents.



EVNHANOI appelle les gens à Hanoï à ne pas tirer de feux d'artifice, de ne pas lâcher de lanternes célestes, de cerfs-volants, d’engins volants à proximité des lignes et stations électriques…-VNA