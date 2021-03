Hanoï, 1er mars (VNA) - Les restaurants de Hanoï seront autorisés à rouvrir sous certaines conditions à partir de minuit le 2 mars, a-t-on rapporté lors d'une réunion du comité directeur de prévention et de contrôle du COVID-19 de la capitale le 1er mars.

Le vice-président du Comité populaire de Hanoi, Chu Xuan Dung. Photo : VNA

Le vice-président du Comité populaire de Hanoi, Chu Xuan Dung, a précisé que ces restaurants doivent veiller à ce que les clients maintiennent une distance d'un mètre ou installer des panneaux de protection entre les sièges.

Pendant ce temps, les discothèques, les bars, les karaokés, les boutiques de jeux en ligne et les stands de nourriture sur les trottoirs resteront fermés.

Les autorités municipales ont également demandé aux agences compétentes de vérifier la prévention et le contrôle du COVID-19 dans les établissements religieux en vue de la reprise de leurs opérations.

Lors de la réunion, le vice-directeur du service municipal de la Santé, Hoang Duc Hanh, a déclaré que la pandémie avait été essentiellement maîtrisée, la ville n'ayant enregistré aucun nouveau cas domestique pendant 14 jours consécutifs.

Cependant, de nouveaux cas sont possibles, car les experts et les techniciens sont autorisés à entrer dans la ville, et les étudiants de tout le pays retourneront dans la ville pour résumer leurs études dans les universités et collèges.

Le travail de communication et la mise en œuvre sérieuse de mesures de prévention sont les missions clés de la ville dans les temps à venir.

Entre le 17 février et le 1er mars, Hanoï a enregistré 35 cas de COVID-19, avec 18 sites bloqués pour des liens vers les cas. La quarantaine est maintenant terminée sur tous ces sites.-VNA