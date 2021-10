Un homme reçoit une aide financière. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - A ce jour, les autorités de Hanoï ont octroyé plus de 3.086 milliards de dongs (134,6 millions de dollars) pour soutenir les personnes impactées par la pandémie de COVID-19, dont plus de 2.690 milliards provenant du budget de l'État.



Par ailleurs, les localités de la capitale ont apporté une aide financière à huit groupes de bénéficiaires avec ses politiques spécifiques.



En ce qui concerne les groupes de pauvres, de quasi-pauvres et de nécessiteux, les autorités ont achevé la fourniture d'une assistance totale de plus de 282 milliards de dongs à plus de 282.000 bénéficiaires.



Les autorités municipales et locales continuent de mobiliser des dons de diverses sources pour venir en aide aux plus démunis. -VNA