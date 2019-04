Hanoi, 28 avril (VNA) - La capitale dispose de 18 patrimoines culturels immatériels nationaux. Les autorités municipales travaillent à la préservation et la mise en valeur de ces richesses pour en faire des attractions touristiques.

Un spectacle de chant et danse folkloriques d'Ai Lao.



Le fait que la capitale compte un aussi grand nombre de patrimoines culturels immatériels représente à la fois une fierté mais aussi un défi. Car la vitesse à laquelle l’urbanisation se développe est exponentielle et entraîne peu à peu un rétrécissement de l’espace des villages et de celui réservé à la pratique de ces héritages, tels que le kéo co (tir à la corde) au temple Trân Vu (arrondissement de Long Biên) par exemple. En effet, l’endroit a longtemps été occupé pour cause de construction jusqu’à ce que les habitants et autorités locales interviennent. En février dernier, la fête du village de Triêu Khúc dans la commune de Tân Triêu, district de Thanh Tri, et le côm (grains de jeune riz gluant) du village de Mê Tri, dans l’arrondissement de Nam Tu Liêm, ont été ajoutés à la liste des patrimoines culturels immatériels nationaux, reconnus par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.Avec un total de 18, Hanoï est la localité du pays qui en compte le plus. Parmi eux, on dénombre 11 fêtes traditionnelles et autres formes de rituels et pratiques traditionnelles, le culte de Saint Tan Viên à Ba Vi, des arts folkloriques tels que ca trù ou chant des courtisanes, chant et danse d’Ai Lao du quartier de Phúc Loi, arrondissement de Long Biên, ou encore le village de métier traditionnel de fabrication du côm de Mê Tri, entre autres.En tant que ville millénaire, Hanoï est le berceau de près de 1.800 patrimoines culturels immatériels répartis dans ses 30 arrondissements et districts.Le fait que la capitale compte un aussi grand nombre de patrimoines culturels immatériels représente à la fois une fierté mais aussi un défi. Car la vitesse à laquelle l’urbanisation se développe est exponentielle et entraîne peu à peu un rétrécissement de l’espace des villages et de celui réservé à la pratique de ces héritages, tels que le kéo co (tir à la corde) au temple Trân Vu (arrondissement de Long Biên) par exemple. En effet, l’endroit a longtemps été occupé pour cause de construction jusqu’à ce que les habitants et autorités locales interviennent.

La fête annuelle du village de Triêu Khúc est organisée du 9e au 12e jours du 1er mois lunaire.



Le rôle primordial de la communauté



Nécessité encore des efforts Selon la Dr Pham Thi Lan Anh, chef du Bureau de la gestion du patrimoine du Service de la culture et des sports de Hanoï, la ville recèle encore de nombreux autres héritages répondant aux critères pour devenir patrimoine national. Les 18 qui ont été sélectionnés dans la liste l’ont été en raison de leurs valeurs uniques et des efforts considérables déployés pour leur préservation.Après reconnaissance de leur statut, les localités se coordonnent avec les organismes compétents du Service de la culture et des sports dans la mise en place de mesures de conservation et de promotion de leurs valeurs. Chaque patrimoine devrait alors avoir son propre programme de préservation basé sur ses caractéristiques. C’est ainsi que certains ont été promus en attraction touristique, contribuant de manière considérable à l’essor économique de la capitale.De grands efforts ont été déployés pour préserver ces patrimoines, à l’image de l’Ai Lao du quartier de Phuc Loi. Il s’agit d’un spectacle rituel alliant chant et danse, qui ne se produit qu’à l’occasion de la fête du Génie Gióng (Thánh Gióng) dans le village de Phù Dông. Le Saint Gióng est un héros vietnamien légendaire qui s’est battu contre les envahisseurs du Nord. On raconte qu’après avoir repoussé triomphalement l’ennemi, il se dirigea vers le mont Sóc (dans le district de Sóc Son) sur le dos d’un cheval de fer et s’envola vers le ciel, laissant sa mère dans une profonde tristesse. C’est pour consoler celle-ci que le roi ordonna alors aux enfants de Hôi Xá de lui donner un spectacle de chant et danse. De ce conte est né l’art de l’Ai Lao.Cependant, au fil du temps, de nombreux textes sont tombés dans l’oubli, obligeant le Service municipal de la culture et des sports à collaborer étroitement avec des experts et autorités locales pour rechercher des documents historiques et sonder la mémoire des personnes concernées afin de restaurer au mieux la version originale de cette forme d’art.