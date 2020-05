Le peintre Lê Thai à côté d’une de ses œuvres. Photo : CVN/VNA



Hai Phong (VNA) - Le Président Hô Chi Minh constitue toujours une source d'inspiration infinie dans les arts. Le peintre Lê Nguyên Thai (alias Lê Thai), de la ville portuaire de Hai Phong, au Nord, en est un bon exemple.

Dans une petite maison de la rue Câu Dât à Hai Phong, le peintre octogénaire nous a partagé ses inspirations pour créer ces œuvres.



En étudiant les documents sur les beaux-arts à l’âge de 15 ans, il a trouvé une photo de l'Oncle Hô. L’image du Président Hô Chi Minh doux avec un air grave l'a motivé à tenir un pinceau pour créer des œuvres. Lê Thai s'est entraîné tous les jours à peindre l'Oncle Hô, s’inspirant de peintures et de photos.



En 1957, à l'occasion du 2e anniversaire de la Journée de libération de Hai Phong, le musicien Trân Hoàn (alors directeur de la Maison municipale de la culture) a confié à l'artiste Lê Thai la réalisation d'une œuvre d’envergure. Il s'agissait d'un portrait de l'Oncle Hô de 5 m de haut pour le suspendre devant l'Opéra de la ville.



À ce moment-là, la création d’une œuvre de grande dimension était difficile. Pour achever cet ouvrage, Lê Thai a dû étudier de nombreux documents d’archives ainsi que des photos. Il a achevé cette peinture après plus d’une semaine. Jusqu’à maintenant, il ne peut se souvenir du nombre de portraits de l’Oncle Hô qu’il a peints.



Bien que Lê Thai n’ait pas été formé dans une école des beaux-arts et n’ait jamais rencontré l’Oncle Hô, il a peint des centaines d’œuvres appréciées des professionnels.



D’après lui, sa réussite vient des milliers de photos, livres, journaux et poèmes sur l'Oncle Hô qu’il a consulté dans les moindres détails, et qui lui ont permis de cerner sa physionomie mais aussi ses traits de caractère les plus intimes.



En effet, pour Lê Thai, chaque œuvre sur l’Oncle Hô doit exprimer la beauté de son âme et de son caractère. Ses peintures sont émouvantes et manifestent son affection pour ce leader éminent qui s’intéressa toujours au sort du pays ainsi qu’à la vie de ses compatriotes.



Cet artiste a contribué à préserver l'image du Président Hô Chi Minh dans le cœur du peuple vietnamien à travers les générations.



Grâce à ses contributions, Lê Thai a reçu le titre d’"Artiste émérite". -CVN/VNA