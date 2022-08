Cérémonie d'inauguration du Centre d' éducation intelligente de Gyeongsangnam dans la ville de Hai Phong. Photo: haiphong.gov.vn

Hai Phong (VNA) - Le Centre d'éducation intelligente de Gyeongsangnam a été inauguré le 3 août dans la ville de Hai Phong (Nord).

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un programme de coopération entre le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation et le Service de l'Éducation de la province sud-coréenne de Gyeongsangnam, qui se déroule depuis près de 15 ans.

Dans les temps à venir, la partie sud-coréenne continuera à fournir des soutiens techniques et matériels aux centres d'enseignement professionnel et à distance dans la province de Nghe An (Centre) et de l'arrondissement de Ha Dong (Hanoï)... -VNA