Hanoi (VNA) - Hà Thi Nga a été réélue présidente de l’Union des femmes vietnamiennes (UFV) pour son 13e mandat (2022-2027) jeudi 10 mars lors du 13e Congrès national des femmes en cours.

La présidente réélue de l’Union des femmes vietnamiennes Hà Thi Nga. Photo : VNA

La présidente et ses quatre adjointes Tôn Ngoc Hanh, Nguyên Thi Minh Huong, Trân Lan Phuong et Dô Thi Thu Thao ont été votées par un comité exécutif de 155 membres, soit huit membres de moins que le mandat précédent, élus par le congrès plus tôt le même jour.

Hà Thi Nga est née en 1969 dans le district de Mai Châu, la province de Hoa Binh (Nord). Elle a été vice-présidente du Comité populaire de la province de Lào Cai de 2011 à 2014 et secrétaire adjointe du Comité du Parti de la province de Lào Cai de 2015 à 2020.

Le 13e Congrès national des femmes élit le comité exécutif de l’Union des femmes vietnamiennes du 13e mandat. Photo : VNA

Elle est devenue en mai 2020 présidente de l’UFV du 12e mandat. Depuis janvier 2021, elle est également membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) du 13e mandat et députée de l’Assemblée nationale de la 15e législature. – VNA