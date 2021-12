Des entrepreneurs d'assistance au Programme de soutien à la construction de maisons pour les personnes démunies . Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Lors de son voyage d'affaires à Ha Giang, ce mardi après-midi, le président Nguyen Xuan Phuc a assisté et dirigé la réunion résumant le Programme de soutien à la construction de maisons pour les personnes ayant rendu des services méritoires, les anciens combattants et les familles démunies de la province de Ha Giang (Nord) pour la période 2019-2021.

Selon un rapport de Ha Giang, le financement total des unités et des individus au Programme s'élève à plus de 305,5 milliards de dongs. Plus de 5.100 familles se sont vu attribuer leur maison.



S'exprimant lors de la réunion, le président Nguyen Xuan Phuc a noté qu'il s'agissait d'un programme d'une profonde signification politique et humaine, ce démontrant le mouvement de tout le pays s'unissant pour les démunis.



Durant plus de deux ans, dans le contexte difficile de catastrophes naturelles et de l’épidémie de COVID-19, une province frontalière démunie comme Ha Giang a arrangé des logements pour plus de 5.100 familles. Les fonds mobilisés auprès des sources s'élèvent à plus de 300 milliards de dongs.

Selon le président, « il s'agit d'un bon résultat avec une localité difficile, ce faisant preuve d'une forte détermination politique, une solidarité de tout le système politique et des habitants pour la mise en œuvre méthodique de ce programme. »



Dans les temps à venir, le président a proposé à la province de poursuivre le programme d'aide au logement des familles pauvres et ayant rendu services méritoires à la Patrie. -VNA