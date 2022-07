Cérémonie de commémoration et d'inhumation des restes de 10 soldats au cimetière des morts pour la Patrie de Vi Xuyên, Ha Giang . Photo: VNA

Hà Giang (VNA) – L’ancien président de la République Truong Tân Sang et le vice-Premier ministre Vu Duc Dam ont assisté dimanche 10 juillet à la cérémonie de commémoration et d'inhumation des restes de 10 soldats au cimetière des morts pour la Patrie de Vi Xuyên, dans la province septentrionale de Hà Giang.



L'équipe de recherche et de rapatriement des restes des morts pour la Patrie de la province avait rassemblé les restes de 10 soldats inconnus dans le village de Giang Nam, commune de Thanh Thuy, district de Vi Xuyên.



Ils étaient des cadres et des soldats venus de tout le pays qui se sont tenus côte à côte avec l'armée et la population de Hà Giang pour protéger résolument le territoire national lors de la guerre de défense de la frontière septentrionale en 1979. –VNA