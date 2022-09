Ha Giang (VNA) - Des gardes-frontières stationnés dans la province septentrionale vietnamienne de Hà Giang, et des agents d’un poste de contrôle frontalier dans la province chinoise du Yunnan ont organisé vendredi 16 septembre une patrouille.

Des soldats du poste-frontière international de Thanh Thuy à Hà Giang patrouillent la frontière de la borne 261/2 à la borne 260+500. Photo: VNA

Les gardes du poste-frontière international de Thanh Thuy à Hà Giang et du poste de contrôle de Tianbao, à Malipo, dans le Yunnan ont patrouillé la frontière de la borne 261/2 à la borne 260 500.Ils ont également échangé des informations sur les importations et les exportations, les sorties et les entrées et la situation de l’épidémie de Covid-19, et ont discuté des mesures visant à empêcher les passages illégaux de frontière.Ils ont convenu d’améliorer davantage l’efficacité de l’application de la loi le long de la frontière, d’examiner les démarcations frontalières pour détecter tout signe de violation et d’accroître la communication pour améliorer la sensibilisation et le respect de la loi par les résidents frontaliers.Les deux parties ont convenu de continuer à organiser davantage de patrouilles frontalières conjointes, partageront fréquemment des informations et des expériences une fois l’épidémie maîtrisée et le statut normal rétabli.Elles continueront de travailler ensemble pour développer les activités économiques, garantir la sécurité politique, l’ordre et la sécurité sociaux, et lutter contre la criminalité transfrontalière, contribuant ainsi à construire une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement entre le Vietnam et la Chine.Le Vietnam et la Chine partagent une frontière de près de 1.450 km, dont 1.065,6 km sur terre et 383,9 km sur l’eau. Elle traverse sept provinces vietnamiennes (Diên Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bang, Lang Son et Quang Ninh) et la province chinoise du Yunnan et la région autonome Zhuang du Guangxi. – VNA