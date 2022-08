Le président Nguyen Xuan Phuc a accueilli le 10 août à Hanoï les ambassadeurs du Koweït et d’Israël, venus lui présenter leurs lettres de créance.

Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Hong Ha a remis l’Insigne pour «La cause des ressources naturelles et de l'environnement » à Grete Lochen, Mme l'ambassadeur de Norvège.