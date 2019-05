Hanoi, 6 mai (VNA) - Google Assistant a appris le vietnamien et la société de recherche a lancé le 6 mai son assistant personnel pour l'IA (Intelligence Artificielle), réorganisé dans cette langue, qui vise à aider les utilisateurs vietnamiens à travers des périphériques tels que les téléphones intelligents, haut-parleurs et écrans intelligents.

Photo : internet

L'assistant virtuel, introduit en mai 2016, peut engager des conversations à double sens et permettre aux utilisateurs d'interagir via leurs voix naturelles ou leurs claviers.



L’assistant peut effectuer des recherches sur Internet, programmer des événements et des alarmes, régler les paramètres matériels du périphérique des utilisateurs et afficher les informations de leurs comptes.



Il est maintenant activé sur Chrome OS, iOS et KaiOS.-VNA