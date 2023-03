Paris (VNA) – La cérémonie de célébration des 50 ans de l'établissement des relations diplomatiques et des 10 ans du partenariat stratégique France-Vietnam a été organisée le 24 mars à la mairie de Poitiers, avec la participation de l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, de la maire de Poitiers, Mme Eléonore Moncond'huy et du représentant des autorités de la région Nouvelle-Aquitaine, M. Pascal Duforestel, ainsi que de nombreux amis et partenaires du Vietnam dans cette ville.

Lors de la cérémonie de célébration. Photo : VNA

La maire Eléonore Moncond'huy a hautement apprécié la relation de jumelage entre les villes de Poitiers et Huê, ainsi que la tradition de coopération entre la France et le Vietnam en général.



Elle a appelé les partenaires de la région Nouvelle-Aquitaine, dont la ville de Poitiers, à continuer de renouveler les relations et à trouver de nouveaux domaines de coopération: transition numérique, transition énergétique, croissance verte et durable.



Au nom des autorités de la région Nouvelle-Aquitaine, M. Duforestel a également souligné que le jumelage traditionnel entre Lao Cai et Poitou-Charente s'est maintenu et continue d'être promu avec des projets de coopération agricole, d’enseignement du français et de formation touristique.



Les autorités de la Nouvelle-Aquitaine s’engagent à soutenir et aider les projets de coopération dans le cadre du jumelage, de favoriser les échanges et la coopération pour des bénéfices mutuels. A cette occasion, il a également annoncé la participation d'une délégation de la région Nouvelle-Aquitaine à la 12e Conférence de coopération décentralisée France-Vietnam, qui se tiendra mi-avril prochain à Hanoï.

Photo : VNA

S'exprimant lors de la célébration, l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, a salué la coopération entre la ville de Poitiers, le pôle urbain de Grand Poitiers et la région Nouvelle-Aquitaine, la considérant comme un modèle de coopération décentralisée entre le Vietnam et la France.



L'ambassadeur a appelé les partenaires locaux à poursuivre la coopération et à promouvoir les échanges avec les provinces et les villes du Vietnam.



Dans le cadre de la visite de travail à Poitiers, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang et sa suite ont rencontré des représentants d'agences, d'organismes et d'institutions de la région Nouvelle-Aquitaine et de la ville de Poitiers dans divers domaines tels que l'éducation, la formation, la culture, la coopération agricole, l’environnement...



L'ambassadeur Dinh Toan Thang a rencontré des étudiants vietnamiens suivant un cursus dans des universités de Poitiers et a également visité une usine de la Société Bonilait Proteines à Poitiers, partenaire du Vietnam. - VNA