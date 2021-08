Le bureau d'Intertec International au Costa Rica. Photo : FPT

Hanoï (VNA) - FPT Software, membre du groupe vietnamien FPT, a investi dans Intertec International - une entreprise de services informatiques de plus de 20 ans d'expériences en Amérique latine pour renforcer sa capacité à fournir des solutions, des services technologiques et de transformation numérique au marché américain.

Cet investissement s'inscrit dans la cadre de l'orientation stratégique de FPT Software, afin d'optimiser l'efficacité de la combinaison des ressources des centres de services aux États-Unis avec ceux des marchés voisins.

En vertu de l'accord bilatéral, FPT Software a le droit d'accéder et de réguler des ressources de deux centres de services d'Intertec International au Costa Rica et en Colombie. De même, FPT Software étend ses opportunités commerciales aux États-Unis en particulier et en Amérique latine en général.

Actuellement, Intertec International compte un effectif de plus de 300 employés anglophones qualifiés et vise un mille de personnes d'ici la fin d'année. En particulier, le développement de logiciels agiles et la capacité de consultation constituent des atouts exceptionnel d'Intertec International. Le déploiement des solutions et services technologiques de FPT Software aidera les deux parties à créer une base solide pour offrir des expériences de services de haute qualité aux clients des marchés anglophones, notamment aux États-Unis.

Intertec International bénéficie d'un avantage concurrentiel grâce aux ressources de FPT Software, notamment des plates-formes, des infrastructures, des solutions technologiques et un réseau composé de 22 centres de services dans le monde. -VNA