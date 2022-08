FPT Software coopère avec NCS pour développer un centre technologique au Vietnam. Photo: ictnews.vietnam.vn

Hanoï (VNA) - La sarl de logiciels FPT (FPT Software) et NCS, un fournisseur de services de technologie de premier plan et membre du Groupe Singtel, a signé un accord de coopération pour développer un centre technologique stratégique au Vietnam.

Le centre devrait atteindre plus de 3.000 employés d'ici 2025. Il s'agira également du 3e centre technologique stratégique de NCS en Asie.

Photo: FPT



Le Centre de technologie stratégique au Vietnam fournira des services d'infrastructure tels qu'un environnement sécurisé, des programmes de formation à la demande, ainsi que l'accès à des ressources humaines technologiques hautement qualifiées. En outre, il se concentrera également sur le développement de ressources humaines pour répondre à la demande croissante de la transformation numérique dans la région.

Avec un chiffre d'affaires de plus de 631 millions de dollars et plus de 25.000 employés dans 27 pays, FPT Software est un pionnier dans le domaine de la transformation numérique en fournissant des technologies telles que l'automatisation des processus robotiques, l'analyse des données et le cloud, la blockchain, l'intelligence artificielle (IA), l'internet des objets (IoT), la réalité virtuelle. -VNA