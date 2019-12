Ho Chi Minh-Ville (VNA)- Un forum scientifique international de deux jours sur les nouveaux matériaux pour le développement durable a débuté le 6 décembre à Ho Chi Minh-Ville.

Le forum attire une bonne centaine de délégués qui sont des chercheurs, des jeunes intellectuels, des jeunes scientifiques des écoles, des instituts et des centres d’études vietnamiens et asiatiques.

Ils échangent ensemble des résultats d’études de nouvelles orientations dans le domaine de technologie des nouveaux matériaux et l’application de cette dans plusieurs domaines différents, notamment en médecine, environnement, industrie et énergies…

D’après des experts, pour atteindre le développement durable, les études et les applications de nouveaux matériaux dans tous les domaines sont de plus en plus importants et attirent les intérêts de tous les pays dont le Vietnam.-VNA