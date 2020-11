Les délégués lors du Forum. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le ministère de la Justice en collaboration avec le secrétariat de l’ASEAN a organisé le 4 novembre un Forum juridique virtuel de l'ASEAN 2020 placé sous le thème "Partager les expériences de l'ASEAN dans l'amélioration de l'efficacité de l’exécution de la loi, des jugements civils et des décisions des tribunaux".Les vice-ministres de la Justice, Nguyen Khanh Ngoc, des Affaires étrangères, secrétaire général du Comité national de l'ASEAN 2020, Nguyen Quoc Dung, le secrétaire général adjoint de l'ASEAN, Robert Matheus Tene, des représentants de hauts responsables dans le secteur de la Justice des pays de l’ASEAN ont participé à l’événement.Un certain nombre d'experts internationaux du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de l'Agence japonaise pour le développement international (JICA), de la République fédérale d'Allemagne, de la France ont participé au Forum.S’adressant à la cérémonie d’ouverture, le vice-ministre de la Justice Nguyen Khanh Ngoc a affirmé que ce forum juridique de l'ASEAN est une bonne occasion pour les pays membres de l’Association de partager leurs expériences, leurs bonnes pratiques et leurs échecs dans le travail d’organisation de l'application de la loi, des jugements civils, et d’apprendre plus d'expériences d'autres pays dans le monde dans ce travail.«Le Vietnam veut toujours partager, apprendre et consulter de manière sélective les connaissances et les expériences des pays membres de l'ASEAN, ainsi que d'autres pays du monde», a affirmé le vice-ministre Nguyen Khanh Ngoc.En accord avec le vice-ministre Nguyen Khanh Ngoc sur la nécessité et l'utilité d'organiser ce forum, le secrétaire général adjoint de l'ASEAN, Robert Matheus Michael Tene, a hautement apprécié les efforts du ministère de la Justice du Vietnam dans l'organisation du forum juridique de l'ASEAN sous forme en ligne dans le contexte de l'évolution compliquée de l’épidémie de COVID-19.Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung a également affirmé que l'organisation réussie du Forum juridique de l'ASEAN 2020 contribuera positivement au succès commun du Vietnam en tant que président de l'ASEAN 2020, en particulier dans le contexte du 37e sommet prochain de l’ASEAN.Lors du Forum, des représentants de 10 pays membres de l'ASEAN ont présenté les expériences de chaque pays liées au thème du Forum. Toujours dans le cadre du Forum, des experts internationaux du PNUD, de la JICA, de l'Allemagne et de la France ont également contribué des idées, partagé de bons modèles, de bonnes pratiques dans l'organisation de l'application de la loi et des jugements civilsLe Forum juridique de l'ASEAN 2020 est une activité dans une série d'événements de l’Année de présidence vietnamienne de l’ASEAN 2020, afin de partager des informations et des expériences et d'améliorer la compréhension entre les pays de l' ASEAN sur les institutions et modèles d'application de la loi et l'exécution des jugements civils et des décisions des tribunaux de chaque pays, contribuant à promouvoir la coopération juridique et judiciaire entre les pays de l'ASEAN.