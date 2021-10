Hanoi (VNA) - Le Forum économique et commercial Vietnam-Royaume-Uni a eu lieu le 21 octobre à Hanoï.

Cet événement a été organisé par l'Université d'économie relevant de l'Université nationale de Hanoi en collaboration avec le Département du changement climatique relevant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, le Centre international de recherche en agroforesterie (CIRAF), le Centre international de recherche en foresterie (CIFOR Global), et l’Association d’amitié Royaume-Uni – Vietnam.

Le professeur-docteur, président de l'Université d'économie relevant de l'Université nationale de Hanoi, Nguyen Truc Lê, prend la parole lors du forum. Photo : VNA

Le forum visait à connecter les partenaires de commerce, de services et d'investissement du Vietnam et du Royaume-Uni, à promouvoir la coopération entre les deux parties dans l'éducation, la formation, les sciences et technologies.

Les interventions se sont concentrées sur l'accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam (UKVFTA), l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le commerce bilatéral, les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre vers une économie bas-carbone au Vietnam...

Il s'agit d'une occasion pour les chercheurs, gestionnaires et entreprises vietnamiens et britanniques à discuter de la coopération au développement dans les domaines de l'économie, du commerce, de la réponse au changement climatique et du développement durable entre les deux pays.

Le forum a également ouvert de nouvelles coopérations en matière de recherche entre les Universités relevant de l'Université nationale de Hanoï, les organes de recherche, les organisations de développement et les organes de gestion de l'Etat du Vietnam et du Royaume-Uni pour s'orienter vers la résolution des principaux problèmes de développement socio-économique et de réponse au changement climatique du Vietnam, du Royaume-Uni et des pays de l'UE.

Dans le cadre du forum, l'Université d'économie - Université nationale de Hanoï a présenté la publication "Vietnam et Royaume-Uni: relations économique-commerciales vers une économie bas-carbone et un développement durable ».- VNA