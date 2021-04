Le président Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Dans son discours prononcé par vidéo à l’ouverture du Forum de Boao pour l’Asie 2021 qui a commencé le 20 avril en Chine, le président Nguyen Xuan Phuc a souligné que les pays devaient s'unir dans l'action pour un développement inclusif, durable et sûr pour tous.



Le président vietnamien a insisté sur un certain nombre de domaines auxquels les pays doivent accorder une attention particulière, dont le renforcement de la coopération dans le contrôle des maladies et la garantie de la possibilité d'accéder aux vaccins à un coût raisonnable, la mobilisation de ressources pour un développement économique durable et inclusif en vue de la réalisation des Objectifs de développement durable pour 2030.



S’agissant de la coopération Vietnam-Chine, Nguyen Xuan Phuc a affirmé la volonté du Vietnam d’intensifier sa coopération intégrale, efficace, égale et mutuellement bénéfique avec la Chine, de surmonter ensemble la pandémie de COVID-19, de maintenir un environnement pacifique et stable et de promouvoir les relations bilatérales pour un développement vigoureux.



La cérémonie d'ouverture de la Conférence annuelle 2021 du Forum de Boao pour l'Asie a eu lieu mardi à Boao, dans la province chinoise du Hainan (sud). Le président chinois, Xi Jinping, a prononcé un discours par liaison vidéo à l'occasion de la cérémonie d'ouverture.



La conférence de cette année, à laquelle participent plus de 2.600 invités d'une soixantaine de pays et régions, a pour thème "Un monde en changement : unir les efforts pour renforcer la gouvernance mondiale et promouvoir la coopération de +la Ceinture et la Route+". Dans ce cadre, plus de 60 activités, séminaires sont organisés du 18 au 21 avril. -VNA