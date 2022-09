Des touristes visitent l'ancienne prison de Son La. Photo: baosonla.org.vn



Hanoï (VNA) - Après la maîtrise de la pandémie de Covid-19, le tourisme de Son La a repris ses activités et a retrouvé son rythme de croissance. Les sites touristiques locaux ont connu une augmentation impressionnante du nombre de visiteurs.



Même au milieu de la semaine, les visiteurs viennent très nombreux à la zone touristique national de Môc Châu. En grand ou petit groupe, tout le monde est heureux de pouvoir se plonger dans les paysages naturels pittoresques. Depuis sa réouverture au tourisme, le site de la forêt de pins du hameau Ang accueille quotidiennement environ un millier de visiteurs. La société de développement du tourisme international Phuong Hoang, qui gère ledit site et d’autres zones touristiques à Môc Châu, dénombre 18.000 visiteurs au total au cours du deuxième trimestre de 2022. 1.800 d’entre eux ont utilisé ses services d’hébergement.



«La haute saison touristique de Môc Châu prend place entre les mois d’octobre et d’avril. Pour mieux répondre aux besoins de la clientèle, d’ici à la fin de l’année, nous essayons de construire de nouveaux logements et d’améliorer la qualité de nos services en proposant aux visiteurs un déplacement en navette électrique ou encore le camping», indique Phan Ngoc Hoàng, directeur du marketing de ladite société.



Parallèlement à la modernisation des infrastructures, les sites touristiques de la province de Son La continuent de proposer aux touristes de nouveaux produits. Le musée provincial de Son La s’efforce de collectionner les documents et les objets illustrant la vie des minorités ethniques du Nord-Ouest pendant la guerre. Il s’est aussi employé à investir davantage dans des équipements audiovisuels pour mieux servir les visiteurs. Depuis avril, ce musée qui a été classé dans la liste des vestiges nationaux spéciaux, a accueilli plus de 85.000 visiteurs.



«Notre musée a amélioré la qualité de ses services et ses expositions. Nous avons mobilisé tout notre personnel pour mieux guider les visiteurs», déclare son directeur Nguyên An Dai.



Depuis le début de l’année, la province a reçu près de 2 millions de touristes, soit 3 fois plus qu’à la même période de l'année dernière. Les revenus du tourisme sont estimés à 1.200 milliards de dongs.



«La province a mis en place des mesures pour aider les professionnels du tourisme à améliorer leurs services et à créer de nouveaux produits. Prenons l’exemple de la zone touristique nationale de Môc Châu. Immédiatement après la pandémie, elle a inauguré Bach Long, le pont des records du monde. Ce nouvel ouvrage a suscité la curiosité et attiré les touristes», explique Trân Xuân Viêt, directeur adjoint du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme.



Son La envisage d’accueillir 3,2 millions de touristes en 2022. Pour atteindre cet objectif, le secteur touristique provincial s’efforce d’accéder aux nouveaux marchés, et de renforcer la publicité sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux. -VOV/VNA