Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Do Thang Hai s'exprime lors de la cérémonie pour annoncer la décision d'augmentation de l'investissement de Ford Vietnam. Photo: VNA Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Do Thang Hai s'exprime lors de la cérémonie pour annoncer la décision d'augmentation de l'investissement de Ford Vietnam. Photo: VNA

Hai Duong (VNA) – La compagnie Ford Vietnam a annoncé le 14 janvier un investissement supplémentaire de 82 millions de dollars pour élargir son usine implantée dans la province septentrionale de Hai Duong.

Le directeur de Ford Vietnam a déclaré que la décision d’élargissement de la fabrication de la compagnie se basait sur la demande croissante des consommateurs et la prévision positive de l’industrie automobile du pays.

Andrea Cavallaro, responsable du groupe Ford Motor, a souligné que cette décision permettrait d’augmenter l’investissement total de ce groupe au Vietnam à plus de 200 millions de dollars, cela témoignant de la confiance de Ford Motor à l’égard de l’avenir de l’industrie automobile du Vietnam et de son engagement à investir et à développer à long terme dans ce pays d’Asie du Sud-Est.



En plus, Ford souhaite répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits du groupe, a-t-il dit.



L’élargissement de l’usine de Ford Hai Duong sera déployé de 2020 à 2022 et divisé en deux phases. Il permettra d’augmenter la capacité totale de 14.000 véhicules à 40.000 véhicules par an, et de créer plus de 500 emplois directs.

S’exprimant lors de la cérémonie pour annoncer cette décision, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Do Thang Hai a affirmé que l'augmentation des investissements dans l'usine de Ford Hai Duong était très importante dans la mise en œuvre de la stratégie de développement de l’industrie automobile, contribuant aussi à promouvoir les activités des entreprises d’investissement direct étranger (IDE) au Vietnam.

Le vice-ministre Do Thang Hai a demandé au Comité populaire de Hai Duong de créer des conditions favorables au développement de Ford Vietnam, conformément à la stratégie de développement de l’industrie automobile du Vietnam d’ici 2023, et la vision pour 2035. -VNA