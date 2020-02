L'entraîneur-chef de l'équipe nationale vietnamienne de football masculin, Park Hang-seo. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'entraîneur-chef de l'équipe nationale vietnamienne de football masculin, Park Hang-seo, a affirmé accepter la sanction de la Confédération asiatique de football (AFC) et présenté ses excuses publiques, a annoncé le 13 février la Fédération vietnamienne de football.

L'AFC a annoncé le 10 février une amende de 5.000 dollars et une suspension de quatre matches pour l’entraîneur sud-coréen qui avait reçu un carton rouge lors de la finale de football masculin des SEA Games 2019 aux Philippines en décembre dernier pour sa réponse bruyante aux arbitres.

Dans une lettre envoyée aux médias vietnamiens, l'entraîneur Park Hang-seo a expliqué sa réaction aux arbitres lors du match entre les équipes U22 Vietnam et Indonésie, déclarant qu'à ce moment-là, le match devenait plus intense et que les joueurs pouvaient être blessés. C’est pourquoi il avait dû réagir fortement aux arbitres pour mieux contrôler le jeu.

Le Vietnam a battu l'Indonésie 3-0 lors de ce match pour remporter la médaille d’or du football masculin des 30es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games), le soir du 10 décembre 2019 aux Philippines.

Park Hang-seo a admis que son comportement était inapproprié mais a confirmé qu'il n'avait pas insulté les arbitres et il s'est excusé auprès d'eux lui-même après le match.

"Je vais accepter et respecter le verdict de l'AFC", a-t-il déclaré, ajoutant que pendant son temps de suspension, l'équipe nationale serait toujours bien préparée pour les matches des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Le Vietnam rencontrera l'Irak dans un match amical prévu le 26 mars, avant son match de qualification à la Coupe du monde 2022 contre la Malaisie le 31 mars. -VNA