Des membres du Groupe parlementaire d'amitié Venezuela – Vietnam.

Hanoï (VNA) - La cérémonie marquant la création du Groupe parlementaire d'amitié Venezuela – Vietnam a eu lieu le 12 août au siège de l'Assemblée nationale du Venezuela.



Présente à l’événement, la vice-présidente de l'Assemblée nationale du Venezuela, Iris Varela Rangel, a souligné que la fondation du Groupe parlementaire d'amitié Venezuela-Vietnam jouait un rôle important dans la promotion de la coopération entre les deux Assemblées nationales, contribuant ainsi à la promotion des relations entre les deux pays.



Le président du Groupe parlementaire d'amitié Venezuela-Vietnam, Saul Ortega Campos, a affirmé que la création du Groupe contribuerait à renforcer, élargir et approfondir la solidarité, l'amitié traditionnelles et la coopération intégrale entre les deux pays.



De son côté, l’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Le Viet Duyen, s’est déclaré convaincu que l’amitié et la coopération intégrale entre les deux pays continueraient d’être renforcées pour leur développement comme pour la paix et la stabilité des deux régions et du monde.-VNA