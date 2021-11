Au pavillon de l'ambassade du Vietnam. Photo: baoquocte.vn

Caracas (VNA) - Dans le cadre de la 17e Foire internationale du livre au Venezuela (FILVEN 2021) qui se déroule dans le bâtiment de l'Assemblée nationale du Venezuela à Caracas, l'ambassade du Vietnam, en tant qu'un invité d'honneur, a présenté le 6 novembre un séminaire intitulé "Aperçu de la littérature vietnamienne", en présentiel et en ligne.

S'exprimant lors de l'événement, le directeur de l'Institut de littérature du Vietnam, le professeur et docteur Nguyen Dang Diep a présenté un aperçu des principales étapes de la littérature vietnamienne. Selon lui, depuis 1986, dans le contexte de la rénovation et de l'intégration internationale, la littérature vietnamienne a officiellement participé au mouvement culturel mondial, à la fois influencée par la pensée culturelle moderne et postmoderne, tout en promouvant l'identité culturelle nationale.

L'ambassadeur du Vietnam, Le Viet Duyen (2e de gauche à droite) lors du séminaire. Photo: VNA

Dans le processus de développement, le patriotisme et l'humanitarisme sont toujours présents dans la littérature vietnamienne.

Pour sa part, le président de l'Association des écrivains du Vietnam, Nguyen Quang Thieu, a partagé ses sentiments profonds et ses souvenirs inoubliables sur le pays et le peuple vénézuéliens. Il a exprimé son souhait d'inviter des écrivains et poètes vénézuéliens au Vietnam pour promouvoir des activités d'échange, afin d'améliorer la compréhension littéraire entre les deux pays. -VNA