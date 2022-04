Photo: baovanhoa.vn

Thua Thien-Hue (VNA) - La Foire du livre trans-vietnamienne à Hue, qui fait partie d'une série d'événements visant à célébrer la Journée nationale du livre 2022 (21 avril), a ouvert ses port le 12 avril au Centre culturel des villages artisanaux de Hue, ville de Hue, province de Thua Thien-Hue (Centre).

Organisée conjointement par six Maisons d'édition réputées que sont "Trẻ" (Jeunesse), Thai Ha Books, Nha Nam, Minh Long, Dinh Ti et Saigon Books, la foire du livre a offert un espace intéressant pour les amateurs de livres et de culture de la lecture dans l'ancienne capitale vietnamienne.

Plus de 100.000 livres destinés à tous les âges ont été présentés aux lecteurs de Hue lors de l'événement. En particulier, les Maisons d'édition ont exposés les titres les plus populaires et les plus vendus en 2022 pour répondre aux besoins des lecteurs.

De nombreux séminaires et séances d'échanges sur la culture du livre et de la lecture sont prévus dans le cadre de la foire.

Clôture: le 17 avril. -VNA