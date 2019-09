Hanoï (VNA) - Le groupe financier sud-coréen Welcome et le fonds d’investissement Vietnam Silicon Valley ont organisé mercredi à Hanoï le Fintech Summit 2019 Cet événement était une rencontre entre investisseurs et créateurs de startups technologiques et financières opérant dans les secteurs du paiement électronique, des transactions bancaires, le crédit, l’assurance, le blockchain…Dix startups ont présenté leurs activités et leurs stratégies devant une centaine de sociétés financières, technologiques, de banques et de fonds de capital risque. Une récompense de 10.000 dollars est promise aux meilleurs projets. Les lauréats auront la possibilité de négocier directement avec les investisseurs potentiels.Welcome et Vietnam Silicon Valley ont signé une convention de coopération stratégique.-VOV/VNA