Photo d'illustration: vneconomy.vn



Hanoï (VNA) – Fin 2021, près de 6,4 millions de ménages pauvres et proches de la pauvreté bénéficiaient de prêts de la Banque des politiques sociales.



Selon les dernières données annoncées par la Banque des politiques sociales, au 31 décembre 2021, le montant total des prêts accordés aux ménages pauvres et proches de pauvreté était de 256.324 milliards de dongs, soit une hausse de 22.779 milliards de dongs par rapport à fin 2020.



La Banque des politiques sociales s'est notamment concentrée sur la mise en place d'un programme de prêts pour les employeurs confrontés à des difficultés dues à la pandémie de COVID-19. Près de 2.500 employeurs ont eu accès à 2.316 milliards de dongs pour payer les salaires de 603.050 travailleurs.



La gouverneure de la Banque d'État Nguyen Thi Hong, également présidente du Conseil d'administration de la Banque des politiques sociales, a demandé à cette institution de préparer les conditions nécessaires à la mise en œuvre effective des prêts à taux préférentiels dans le cadre du Programme de reprise et de développement socio-économiques pour la période 2022 - 2023.-VNA