Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le mouvement "Exprimer sa gratitude" est devenu une beauté culturelle de la nation, qui soutient les efforts du système politique pour prendre soin des familles des héros morts pour la Patrie et des personnes méritantes."Fier des traditions, suivre les pas de nos pères" est un programme de rencontre, d’échange entre jeunes et 400 invalides de guerres exemplaires de l’ensemble du pays, organisé le soir du 24 juillet à Hanoi par le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh en coordination avec le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales.S'exprimant lors de cet événement, le secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh, Doan Nguyen Ngoc Luong, a affirmé que "le mouvement "Exprimer sa gratitude" est devenu une beauté culturelle de la nation, qui soutient les efforts du système politique pour prendre soin des familles des héros morts pour la Patrie et des personnes méritantes."Ces dernières années, l’Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh, à tous les niveaux, a organisé de nombreuses activités concrètes de gratitude telles que construction ou réparation de "maisons du cœur", examen et traitement médical, distribution gratuite de médicaments, remise de cadeaux à des familles de personnes méritantes et des bénéficiaires de politiques sociales, embellissement ou réparation de monuments commémoratifs et de cimetières de héros morts pour la Patrie, cérémonies d'allumage de bougies pour leur rendre hommage dans l'ensemble de du pays,…"Dans les années à venir, l'Union de la jeunesse communiste d'Hô Chi Minh continuera ce travail de gratitude avec des activités concrètes et significatives, et ce avec toute la société, afin de prendre soin des personnes méritantes tout en accentuant la sensibilisation des jeunes aux traditions et à l’histoire révolutionnaire du pays", a déclaré Doan Nguyen Ngoc Luong.Lors de ce programme, de nombreux soldats invalides ont partagé avec les jeunes des histoires et des moments inoubliables vécus au cours de la guerre. - CPV/VNA