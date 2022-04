Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a approuvé la proposition de tirer des feux d'artifice lors de la cérémonie d’ouverture des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) qui aura lieu le 12 mail au stade national de My Dinh à Hanoï.

En termes du document No.2704/VPCP-KGVX publié le 28 avril, le vice-Premier ministre a chargé le Comité populaire de Hanoï de diriger l'organisation de tirs de feux d'artifice, en étroite coordination avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et les agences concernés dans le processus de préparation et de mise en œuvre pour assurer la sûreté absolue et respecter les mesures préventives contre le COVID-19 en vigueur.

Les SEA Games 31, placés sous le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se dérouleront en mai au Vietnam et comprendront 40 disciplines avec 526 catégories.

Les compétitions se dérouleront à Hanoï et dans 11 villes et provinces voisines - Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang.

La délégation vietnamienne comprend 1.341 membres dont 950 sportifs, le plus grand nombre d'athlètes à une édition de ces jeux régionaux. En qualité de pays hôte, le Vietnam ambitionne de se hisser en tête du classement final par nations. -VNA