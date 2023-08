La délégation du Comité central du Parti, de l’Assemblée nationale, de l’Etat, du gouvernement et du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, rend hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – En l’honneur de la Fête nationale (2 septembre), jeudi matin, 31 août, une délégation du Comité central du Parti, de l’Assemblée nationale, de l’Etat, du gouvernement et du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, est allée rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée à Hanoï.



La délégation comprenait, entre autres, le président de la République Vo Van Thuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, la permanente du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam (PCV) et présidente de la Commission d'organisation du Comité central du Parti Truong Thi Mai, le secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Do Van Chiên.



Les dirigeants ont déposé une gerbe de fleurs portant l’inscription : "Se souvenir à jamais du grand Président Ho Chi Minh".

La délégation rend hommage aux Morts pour la Patrie. Photo: VNA



La délégation est ensuite allée rendre hommage aux Morts pour la Patrie au monument qui leur est dédié dans la rue Bac Son, à Hanoï.



Le même jour, plusieurs délégations des ministères de la Défense, de la Sécurité publique, des Affaires étrangères, du Comité populaire de Hanoï..., ont rendu hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée et aux Morts pour la Patrie.



La délégation de dirigeants de Ho Chi Minh-Ville rendent hommage au Président Ho Chi Minh . Photo: VNA

Toujours jeudi matin, à Ho Chi Minh-Ville, une délégation de dirigeants locaux, conduite par Nguyen Van Nen, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti, est allée rendre hommage au Président Ho Chi Minh et au Président Ton Duc Thang à l'antenne du Musée Ho Chi Minh dans le 4e arrondissement.



La délégation est également allée rendre hommage au Président Ton Duc Thang au quai Nha Rong (Maison du Dragon) au bord de la rivière Sai Gon. Le Président Ton Duc Thang fut le fondateur de l'organisation "Union rouge" pour répondre aux besoins urgents du mouvement de lutte de la classe ouvrière vietnamienne pendant les premières décennies du XXe siècle.

La délégation de dirigeants de Ho Chi Minh-Ville dépose des fleurs au parc monumental Ho Chi Minh. Photo: VNA





Le même jour, la délégation a déposé des fleurs au parc monumental Ho Chi Minh à la rue Nguyen Hue. -VNA