Tenue au 15e jour du huitième mois lunaire, la Fête de la Mi-Automne est l'une des fêtes les plus importantes du Vietnam, notamment pour les enfants. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l'occasion de la Fête de la Mi-Automne 2022, le président Nguyen Xuan Phuc a adressé une lettre aux enfants et adolescents.

Dans sa lettre, le chef de l’Etat a envoyé aux enfants vietnamiens à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, ainsi qu’aux enfants étrangers au Vietnam, ses sentiments les plus sincères.

Il a adressé ses compliments à ceux qui ont, au cours de la dernière année scolaire, obtenu d’excellents résultats et qui ont eu des contributions au développement de la communauté…

Le chef de l’Etat a encouragé les enfants et adolescents à maintenir l’optimisme quelle que soit leur situation pour surmonter des difficultés et s’avancer dans les études et la vie. Il les a également appelés à faire des efforts pour devenir de bons citoyens, contribuant au développement national. -VNA