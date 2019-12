Photo : VNA

Dà Lat (VNA) - Dans le cadre du Festival des fleurs de Dà Lat qui a lieu en ce moment, une fête de rue a eu lieu lundi soir à la place Lâm Viên.



Au programme: un concours de décoration de bicyclettes, des numéros de danses folkloriques, un défilé de mode et un festival de musique acoustique.



Cette année, le Festival des fleurs de Dà Lat voit la participation d’un grand nombre d’hommes d’affaires, organisations et individus étrangers, venus notamment de République de Corée, du Japon, de Thaïlande et de Chine. -VOV/VNA