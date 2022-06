Un numéro artistique de la bande israélienne Gute Gute Photo: VNA



Thua Thien-Huê (VNA) - Huit troupes artistiques vietnamiennes et étrangères ont présenté dimanche soir, le 26 juin, des performances spéciales, ouvrant le spectacle nocturne lors de la Semaine festivalière de Huê 2022.

Concrètement, des bandes musicales Gute Gute de l'Israël, Viet Bambas du Brésil et des troupes artistiques nationales telles que le Théâtre des Arts traditionnels royaux de Huê, Charm band, la troupe de danse Lyricist, l'artiste Mai Dinh Toi et le groupe de guitare de l'Académie de musique de Huê et la troupe de chant et de danse de Dak Lak ont apporté des numéros artistiques attrayants au public.

La représentation nocturne de troupes artistiques venus de différentes régions vietnamiennes et d’autres pays lors de la Semaine festivalière de Huê 2022 invite le public à en profiter gratuitement de 19h30 à 21h30 du 26 au 29 juin. -VNA