Un numéro de musique de la cour royale de Huê. Photo : SGGP

Thua Thien-Hue (VNA) - Le 11e festival de Huê aura lieu du 1er au 6 avril 2020. Vingt ans après la première édition, que peut-on attendre de cet évènement ? Un niveau artistique plus élevé et une plus grande interactivité avec le public, promettent les organisateurs.



Le festival de Huê 2020 proposera des spectacles typiques de la culture de différentes régions vietnamiennes et d’une bonne vingtaine d’autres pays. Les organisateurs espèrent profiter de l’occasion pour promouvoir l’image de Huê en tant que ville culturelle, patrimoniale, festivalière, verte et touristique représentative du Vietnam. Quid des nouveautés?



«Dans la mesure où nous souhaitons que le public s’approprie le festival et ait un plus grand accès aux spectacles, nous avons décidé de réduire la durée des représentations en salle et de multiplier les spectacles de rue», explique Huynh Tiên Dat, directeur du centre festivalier de Huê 2020. «Le public pourra ainsi voir des spectacles de très haut niveau artistique des quatre coins du monde sur deux scènes fixes en plein air, mais il y aura également trois ou quatre scènes ambulantes le long de la rue piétonne et du boulevard Nguyên Dinh Chiêu», ajoute-il.



Le programme sera très riche avec, entre autres, une cérémonie de culte dédiée aux divinités de l’Univers, un spectacle consacré à la civilisation de Huê en tant que capitale des Nguyên, un concert en l’honneur du compositeur Trinh Công Son, une fête d’ao dài, une fête gastronomique, un carnaval, une nuit aux couleurs aséaniennes ou encore un festival de danse international… En plus de célébrer la diversité culturelle des pays participants, le festival de Huê accordera également la part belle à la protection de l’environnement avec diverses activités de sensibilisation.



Selon Nguyên Dung, vice-président du comité populaire de la province de Thua Thiên-Huê et vice-président permanent du comité d’organisation du festival, ce dernier a pris une envergure internationale. «La réputation du festival de Huê a largement dépassé les frontières vietnamiennes, ce qui explique son succès auprès des sponsors qui sont de plus en plus nombreux, parmi lesquels des ambassades et des représentations diplomatiques étrangères. Chaque pays tient à envoyer des troupes de qualité qui nous présentent leurs numéros les plus originaux », constate-t-il.



Lors de son voyage à Huê en 1981, le directeur général de l’UNESCO, Amadou Matar M’Bow, avait vu dans cette ville une poésie d’architecture urbaine et une harmonie parfaite. Terre patrimoniale, Huê ne vieillit pas pour autant et réserve toujours plein de surprises à ses amoureux et aux touristes. Cette petite ville compte cinq entités classées au patrimoine culturel et documentaire de l’Humanité, à savoir sa cité impériale, la musique de la cour, les tablettes xylographiques, les documents administratifs des Nguyên et la littérature gravée sur l’architecture royale. Huê compte aussi parmi les berceaux de l’art du bài choi et des pratiques liées à la croyance vietnamienne aux mères-déesses des Trois mondes, deux autres entités vietnamiennes figurant au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Autant d’atouts qui font de Huê une destination culturelle et touristique incontournable, et de son festival, un rendez-vous des plus attractifs. -VOV/VNA