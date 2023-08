Hanoi (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Slovaquie a organisé le 25 août, une cérémonie pour célébrer la reconnaissance, par le gouvernement slovaque, de la communauté vietnamienne comme étant la 14e minorité ethnique de ce pays d’Europe centrale.

Un concert et une dégustation gastronomique ont eu lieu avec des performances artistiques et des plats typiques du Vietnam et de la Slovaquie. Photo : VOV

La décision de reconnaissance a été prise le 7 juin dernier. La Slovaquie est le deuxième pays au monde, après la Tchéquie, à avoir reconnu la communauté vietnamienne en tant que minorité ethnique.

Lors de la cérémonie de célébration du 25 août, l’ambassadeur Nguyên Tuân a déclaré que par cette reconnaissance, le gouvernement slovaque avait fait grand cas des contributions actives de la communauté vietnamienne en Slovaquie au développement de ce pays. Il a par ailleurs fait remarquer que partout dans le monde, les Vietnamiens étaient très solidaires et oeuvraient au développement de leur pays d’accueil, ce qui leur vaut d’être très appréciés par les autorités locales.

La vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a affirmé que le Parti et l'État du Vietnam s’intéressent toujours à la communauté vietnamienne d'outre-mer, la considérant comme "une partie intégrante et une ressource importante de la communauté ethnique du Vietnam".

Photo : VOV

Félicitations à la communauté vietnamienne en Slovaquie, le Président de la région de Bratislava, M. Juraj Droba a hautement apprécié l'initiative et les contributions de la communauté et exprimé sa joie et sa volonté de soutenir la communauté en tant que membre du peuple slovaque.

À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a envoyé une lettre de félicitations à la communauté vietnamienne en Slovaquie. - VNA