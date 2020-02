Photo: VNA

Hanoï (VNA) – En l’honneur du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République tchèque (2 février), les dirigeants des deux pays ont échangé des messages de félicitations.



Les messages de félicitations des dirigeants vietnamiens ont été signés par le secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien Nguyên Phu Trong, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, la présidente de l'Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân ; et ceux des dirigeants tchèques par le président Milos Zeman, le Premier ministre Andrei Babis, le président de la Chambre des députés Radek Vondracek, et le président par intérim du Sénat Jiri Ruzicka.



Le même jour, le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Binh Minh ont échangé des messages de félicitations avec le chef de la diplomatie tchèque Tomas Petricek. -VNA