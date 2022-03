Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) a adressé un message de félicitations au CC du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) à l'occasion du 67ème anniversaire de sa fondation (22 mars).

Le message indiquait que le PCV, l’Etat et le peuple vietnamien félicitaient le PPRL et le peuple lao pour les grandes réalisations historiques remportées au cours de leur lutte pour l'indépendance nationale d’hier et dans l'oeuvre de la réforme et la construction nationales aujourd'hui la direction du PPRL.

Le Parti, l'État et le peuple du Vietnam soutiennent fermement la réforme du Laos et se sont déclarés convaincus que, poursuivant la tradition des générations précédentes, le pays et le peuple lao continuaient d'obtenir de nombreuses réalisations plus importantes lors de leur processus de Renouveau, et de construire avec succès un Laos pacifique, indépendant, démocratique, unifié et prospère selon l'objectif socialiste.

Le Parti, l'État et le peuple du Vietnam sont ravis et fiers de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, qui ont été sans cesse renforcées, développées et approfondies pour devenir plus pragmatiques et efficaces dans tous les domaines, contribuant à l'oeuvre de renouveau, de construction et de défense de la Patrie dans chaque pays, a souligné le CC du PCV dans le message.



Dans ce message, le Parti, l’État et le peuple vietnamiens ont remercié leurs homologues laotiens pour le soutien sincère et efficace accordé au Vietnam au fil des ans.



À cette occasion, le secrétaire général du CC du PCV Nguyen Phu Trong a envoyé des gerbes de fleurs au secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith. Le permanent du Secrétariat du Parti Vo Van Thuong a fait de même au permanent du CC du Parti populaire révolutionnaire lao, le vice-président du Laos, Bunthoong Chitmany. Le président de la Commission des relations extérieures du CC du Parti, Le Hoai Trung, a envoyé un message de félicitations a son homologue lao Thongsavan Phomvihane. – VNA