Le président Nguyen Xuan Phuc prête serment. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Des dirigeants de plusieurs pays ont adressé leurs félicitations à Nguyen Xuan Phuc, à Pham Minh Chinh et à Vuong Dinh Hue à l’occasion de leur élection au poste de président du Vietnam, de Premier ministre et de président de l’Assemblée nationale vietnamienne.



Le secrétaire général du Parti et président du Laos Thongloun Sisoulith a envoyé ses félicitations au président Nguyen Xuan Phuc à travers une lettre et un appel. Le dirigeant laotien s’est déclaré convaincu que le président Nguyen Xuan Phuc et les autres dirigeants vietnamiens amèneraient le Vietnam à de plus grandes réalisations, en mettant en œuvre avec succès la Résolution du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam.



Nguyen Xuan Phuc et Thongloun Sisoulith ont été unanimes sur la nécessité de continuer à collaborer pour mettre en oeuvre au mieux les accords de haut niveau, approfondir constamment la coopération entre les deux pays, pour les intérêts des deux peuples.



Le Premier ministre lao, Phankham Viphavanh, a également envoyé une lettre de félicitations à son homologue Pham Minh Chinh. Dans sa lettre, il a affirmé qu’il ferait de son mieux pour développer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.



Le 5 avril, le président chinois Xi Jinping a adressé un message de félicitations au président Nguyen Xuan Phuc. Il s’est déclaré prêt à faire des efforts pour promouvoir le partenariat stratégique intégral entre la Chine et le Vietnam, dans l’intérêt commun des deux pays et des deux peuples.



Le Premier ministre chinois Li Keqiang a fait de même auprès du chef du gouvernement vietnamien Pham Minh Chinh. Dans son message, il a affirmé qu'il oeuvrerait activement pour bâtir une situation gagnant-gagnant entre les deux pays, apportant une contribution positive à l'amitié et à la coopération intégrale entre la Chine et le Vietnam.



Le 5 avril, le président du Parti du peuple cambodgien, également Premier ministre cambodgien, Samdech Techo Hun Sen, a envoyé une lettre de félicitations et fait un appel pour féliciter le président Nguyen Xuan Phuc.



Lors de leur conversation, les deux dirigeants ont affirmé leur engagement à maintenir des contacts, des échanges de haut niveau et des mécanismes de coopération selon des modalités appropriées. Ils ont convenu de continuer à renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, d'améliorer l'efficacité de la gestion des frontières, de promouvoir les investissements, la connectivité en matière de transports...



Le Premier ministre cambodgien a remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leur récent soutien de 200.000 dollars pour aider son pays à faire face à l'épidémie de COVID-19. Le président Nguyen Xuan Phuc a déclaré souhaiter que le gouvernement cambodgien continue de créer des conditions favorables aux personnes d’origine vietnamienne sur son sol.



Le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen a également envoyé une lettre de félicitations à Pham Minh Chinh. Il s’est déclaré prêt à coopérer étroitement avec le nouveau Premier ministre vietnamien avec le désir d'approfondir les relations de longue date entre les deux pays, sur le principe du bon voisinage, de l'amitié traditionnelle, de la compréhension mutuelle et du renforcement de la coopération multiforme.