Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue prête serment le 20 juillet. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - À l'occasion de l’élection de Vuong Dinh Hue, au poste de président de l'Assemblée nationale du Vietnam de la 15e législature, le président de l'Assemblée nationale lao, Saysomphone Phomvihane, a envoyé le 20 juillet une lettre de félicitations.

Dans la lettre, le plus haut législateur lao a écrit que l'élection de Vuong Dinh Hue à ce poste démontre la confiance et l'appréciation du Parti, de l'État, de l'AN et du peuple vietnamiens en sa compétence.

Il a exprimé sa conviction que Vuong Dinh Hue, avec sa riche expérience, continuera à diriger la 15e législature pour mettre en œuvre avec succès son rôle, son pouvoir et ses devoirs ainsi que la cause de la construction et du développement nationaux pour le bonheur et le bien-être du peuple vietnamien.

Saysomphone Phomvihane a souhaité que la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux pays en général et les deux organes législatifs en particulier se développent davantage, et que son homologue vietnamien obtiendra de plus grandes réalisations dans sa position.- VNA