Thong Thongsalith Mangnomek, secrétaire du comité central (CC) et chef du Bureau du CC du PPRL, est venu à l'ambassade du Vietnam à Vientiane afin de la féliciter pour le 91e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam . Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Des responsables de nombreux ministères et secteurs du Laos sont venus le 3 février à l'ambassade du Vietnam à Vientiane afin de la féliciter pour le 91e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV), le 3 février.

Au nom du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), de l’État et du peuple laotien, Thongsalith Mangnomek, secrétaire du comité central (CC) et chef du Bureau du CC du PPRL; Thongsavane Phomvihane, vice-ministre des Affaires étrangères et Somdy Bounkhoun, vice-président de la Commission des relations extérieures du CC du PPRL, entre autres, ont félicité le PCV, l’État et le peuple vietnamiens pour leurs réalisations importantes obtenues ces 91 dernières années, notamment durant 35 ans de la mise en œuvre du Renouveau.

Le Parti, l’État et le peuple laotiens feront de leur mieux pour maintenir et promouvoir les relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, ont-t-ils affirmé.

De son côté, Trinh Thi Tam, chargée d'affaires p.i de l'ambassade du Vietnam au Laos, a souligné l’engagement de l’ambassade et d’autres organes de représentation du Vietnam au Laos de poursuivre leurs contributions à l’intensification de la coopération entre les ministères et secteurs des deux pays. -VNA