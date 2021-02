Le secrétaire général du Parti et président vietnamien Nguyen Phu Trong. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Des dirigeants de nombreux pays du monde ont félicité le secrétaire général du Parti et président vietnamien Nguyen Phu Trong pour sa réélection au poste de secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 13e mandat.

Dans son message, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie appréciait la contribution personnelle du chef du Parti vietnamien au renforcement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays, ce répondant à l'intérêt des deux peuples et contribuant à assurer la stabilité et la sécurité en Asie-Pacifique.

Le président américain Joe Biden a apprécié les engagements de M. Trong au renforcement des relations Vietnam-Etats-Unis.

Il a également salué les efforts du chef du Parti vietnamien dans la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance et a souhaité que le secrétaire général du Parti réussisse dans ses fonctions.

Le dirigeant américain a souligné que la coopération entre les États-Unis, le Vietnam et l'ASEAN était très importante pour les priorités communes dans le contexte des graves défis auxquels la communauté internationale est confrontée.

Le président indien Ram Nath Kovind a exprimé le souhait de coopérer avec M. Trong pour promouvoir les relations entre les deux pays et les deux peuples, affirmant que la coordination et le partenariat étroits entre les deux pays dans le monde post-pandémique contribueraient à la paix et à la prospérité dans la région et le monde.



Le Premier ministre japonais Suga Yoshihide a exprimé l'espoir que lui et le chef du Parti vietnamien continueront à se coordonner pour approfondir le partenariat stratégique approfondi Vietnam-Japon dans les domaines de la politique, de la sécurité, de l'économie et du commerce. Le Japon souhaite, de concert avec la communauté internationale et le Vietnam, coopérer étroitement dans le combat contre le COVID-19.



Le président de la République de Corée Moon Jae-in a salué les efforts de M. Trong pour développer les relations bilatérales ces derniers temps. Il a espéré continuer à travailler avec le leader du Parti vietnamien pour le développement du partenariat de coopération stratégique des deux pays.



Le président français Emmanuel Macron a affirmé que la France souhaitait travailler avec le Vietnam pour surmonter les grands défis mondiaux, en particulier la pandémie de COVID-19, le changement climatique et la préservation de la diversité biologique.

Il a souhaité voir être approfondies les relations bilatérales dans les domaines de l'économie, de la culture, de la santé, de la défense et de l’éducation. Il a insisté sur la détermination de France de réaffirmer ses forts engagements au sein de l'ASEAN et sa coopération étroite lors des institutions multilatérales comme le Conseil de sécurité de l'ONU sur la base du droit international.



Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong a écrit dans son message que sous la direction de M. Trong, le Vietnam avait fait de grands progrès au cours de la dernière décennie. Le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam a marqué le début d'une nouvelle période dans le développement socio-économique du Vietnam. Il a affirmé sa conviction que les relations bilatérales étroites continueront d'être promues dans le futur.



Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-ocha a précisé que les résultats du 13e Congrès national du Parti démontraient la confiance du Parti et du peuple vietnamiens en le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong.

Il a réaffirmé l'engagement ferme de la Thaïlande à approfondir le partenariat stratégique renforcé avec le Vietnam. -VNA