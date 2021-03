Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Nguyen Phu Trong. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Ces derniers jours, les dirigeants de nombreux partis et plusieurs amis internationaux ont envoyé leurs félicitations au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, à l’occasion de son élection au poste de secrétaire général du Comité central du PCV pour le 13e mandat.



Parmi eux figurent le président du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, Gennady Zyuganov; le secrétaire général du Parti communiste argentin, Victor Gorodeki Kot; l’ancien président argentin Mauricio Macri; le président du parti argentin Mouvement Libre du Sud, Humberto Tumini; le président du Parti socialiste argentin, Antonio Bonfatti; le secrétaire général du Parti communiste égyptien, Salah Adly; le premier secrétaire du Parti communiste de Bolivie, Ignacio Mendoza; le secrétaire général du Parti de l'avant-garde populaire du Costa Rica, Humberto Vargas Carbonell; le secrétaire général du Parti communiste de l’Equateur, Winston Alarcón Elizalde; le secrétaire général du Parti communiste jordanien, Faraj Al-Tameezi; le secrétaire général du Parti communiste italien, Mauro Alboresi; le président p.i du Parti du Congrès de l'indépendance de Madagascar, Rajaobelison Andriantsoa; le président du Front large de l’Uruguay, Javier Miranda; le secrétaire général du Parti communiste du Venezuela, Oscar Figuera; le gouverneur de la préfecture japonaise de Kanagawa, Kuroiwa Yuji...



Les dirigeants de nombreux partis politiques, d’anciens ambassadeurs de différents pays au Vietnam, des groupes de parlementaires d’amitié et des organisations internationales ont également félicité le secrétaire général du PCV et président vietnamien, Nguyen Phu Trong. -VNA